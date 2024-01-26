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Наставник Чикаго Файр - про трансфер Левандовски: Это невозможно

Испания

Слухи развеяны

Наставник Чикаго Файр - про трансфер Левандовски: Это невозможно

Twitter FC Barcelona

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Главный тренер «Чикаго Файра» Фрэнк Клопас прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского.

"Это невозможно. Каждая команда в МЛС хотела бы, чтобы Левандовски перешел к ним. Но, к сожалению, у него еще два года по контракту. "Барселона" заплатила за него более 50 млн. долларов, поэтому я не думаю, что этот игрок перейдет в МЛС, особенно сейчас", - приводит слова Клопаса Goal.

В этом сезоне футболист принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 13 голов и пять результативных передач. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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