Наставник Чикаго Файр - про трансфер Левандовски: Это невозможно

Главный тренер «Чикаго Файра» Фрэнк Клопас прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского.

"Это невозможно. Каждая команда в МЛС хотела бы, чтобы Левандовски перешел к ним. Но, к сожалению, у него еще два года по контракту. "Барселона" заплатила за него более 50 млн. долларов, поэтому я не думаю, что этот игрок перейдет в МЛС, особенно сейчас", - приводит слова Клопаса Goal.

В этом сезоне футболист принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 13 голов и пять результативных передач. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года.