  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Альмерия — Алавес 0:3. С Реалом получалось лучше
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Альмерия — Алавес 0:3. С Реалом получалось лучше

Испания

Южане все ближе к вылету из элиты

Примера. Альмерия — Алавес 0:3. С Реалом получалось лучше

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba Beitia

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Парадоксально, но факт — за последнее время "Альмерия" была ближе всего к победе с "Барсой", "Реалом" и "Жироной".

Не сказать, что южане играли плохо сегодня, но все же опыта позиционных атак им не хватило.

Саму убежал от центра поля и открыл счет на 10-й минуте, а на 50-й повторил фокус и заработал таким образом пенальти, который реализовал Риоха.

"Альмерия" уже при 0:1 занервничала, и хотя атаковала остро, но ничего не могла завершить. Эмбарба даже выбежав на вратаря пробил просто ему в лицо, но не в сетку. Во многом благодаря такой "меткости" "Ла Униона” вратарь "Алавеса" Сивера завершил игру аж с 10 сэйвами. Аррибас, Робертоне, Марези — все пробивали точно в него.

Другое дело — Саму. Получив еще один шанс под углом в конце матча, он довел счет до разгромного.

В таблице после 22 туров у "Альмерии" по-прежнему 0 побед, 6 очков и 20-е место. У "Алавеса" - 26 баллов и 11-я строчка. Пока все идет к тому, что баски по итогам сезона сохранят прописку в элите, а южане вылетят.

22-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Алавес" - 0:3

Голы: Саму, 10, 88, Риоха, 52 (с пенальти)

"Альмерия": Масимиану — Пубиль, Монтес, Чуми, Акиеме (Сентельес, 56) — Лопи, Эдгар Гонсалес (Мелеро, 56) — Аррибас (Ромеро, 79), Робертоне, Эмбарба (Лазаро, 75) — Баптистао (Марези, 56)

"Алавес": Сивера — Горосабель (Сола, 78), Марин, Дуарте, Хави Лопес — Бланко, Гевара — Висенте (Парада, 89), Гуриди (Бенавидес, 62), Риоха (Теналья, 78) — Саму (Симеоне, 90)

Предупреждения: Эдгар Гонсалес, 45+2 — Горосабель, 3, Гевара, 79

По теме
yellow-arrow
Барселона — Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.01.2024
yellow-arrow
Официально: Атлетико Мадрид подписал 18-летнего хавбека из Бельгии
yellow-arrow
Стало известно, когда лидер Барселоны вернется на поле после травмы
Алавес (Витория-Гастейс) Альмерия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости