  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона - Вильярреал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Вильярреал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Испания

Сколько дали правильных ответов? Делитесь результатами в комментариях

Барселона - Вильярреал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

27 января "Барселона" в рамках 22-го тура Ла Лиги на своем поле будет принимать "Вильярреал".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
Лапорта в поисках нового тренера для Барселоны. Известные подробности
yellow-arrow
Барселона — Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.01.2024
yellow-arrow
Примера. Альмерия — Алавес 0:3. С Реалом получалось лучше
Барселона Вильярреал квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости