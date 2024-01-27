Барселона - Вильярреал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

27 января "Барселона" в рамках 22-го тура Ла Лиги на своем поле будет принимать "Вильярреал".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.