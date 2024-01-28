На этот раз не выделялись. Стали известны оценки Цыганкова и Довбыка за матч против Сельты

"Жирона" продолжает удивлять болельщиков со всего мира. Очередной матч Ла Лиги снова завершился победой команды Виктора Цыганкова и Артема Довбыка. На этот раз была преодолена "Сельта". Счет 0:1, автор гола - Порту.

Виктор Цыганков сыграл 83 минуты времени, когда был заменен Валери. 54 прикосновения к мячу имели такие результаты: 33 паса (26 точных), 4 навеса (0 точных), 1 удар мимо ворот, 1 заблокированный удар, 5 выигранных единоборств из 11-ти, 3 отбора и 18 потерь мяча. Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore сошлись на оценке 6,5.

Артем Довбик сыграл все 90 минут. Он имел 23 касания мяча, 2 удара в створ ворот, 8 точных пасов (из 10-ти), 1 лонгбол, создал 1 безумный момент, выиграл 3 единоборства из 11-ти, 2 раза сфолил, 1 раз забежал в офсайд и 9 раз потерял мяч. WhoScored оценила действия украинца в 6,9 баллов, а Sofascore в 7,3.

Благодаря победе "Жирона" вернулась на первое место Ла Лиги, подвинув "Реал".