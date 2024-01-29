  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Флик стал основным вариантом Барселоны, на нем настаивает Лапорта
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флик стал основным вариантом Барселоны, на нем настаивает Лапорта

Испания

Немецкому наставнику интересна работа за границей

Флик стал основным вариантом Барселоны, на нем настаивает Лапорта

Фото: twitter.com/DFB_Team

Новина українською

Ганс-Дитер Флик стал ведущим кандидатом на пост тренера "Барселоны".

Журналист Кристиан Фальк утверждает, что сейчас это самый актуальный вариант на замену Хави в конце сезона. На нем настаивает президент каталонцев Жоан Лапорта.

Бывший главный тренер "Баварии" и сборной Германии готов к новому вызову, его привлекает возможность поработать за рубежом.

Сообщалось, что Лапорта уже пытался договориться с Фликом в 2021 году.

По теме
yellow-arrow
Стало известно, какую сумму заплатит Барселона за 17-летнего хавбека Юргордена
yellow-arrow
Модрич может покинуть Реал в ближайшие дни - источник
yellow-arrow
Есть много вещей, в которых я могу его понять. Бывший тренер Барселоны - об уходе Хави
Бавария (Мюнхен) Барселона Хави Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
cfbayern
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
29.01.2024 в 11:43
Три раза ха... Для РМ и других клубов - отличный вариант.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 12
oda1979 (Запорожье)
29.01.2024 в 11:43
Три раза ха... Для РМ и других клубов - отличный вариант.
Ответить
0
1
metall5291 (Kharkiv)
29.01.2024 в 11:28
Предлагаю Моуриньо. Этот парень сделает с Барсой то, что никто не смог. Через полгода уволится, но вытрясет клубную кассу до последнего евро. После этого - только к шейхам.
Ответить
3
1
Dr. House (Поділля)
29.01.2024 в 10:42
Гарний тренер. Німецька тренерська школа взагалі топ. Може налагодити дисципліну, роботу в захисті навколо Тер Штегена, надати третє дихання Левандовському і не буде дуже багато вимагати фінансів на нових гравців, що дуже влаштовує Залупорту. Однозначно би посилив барсотушку
Ответить
1
2
avatar
Bаrcelinius
29.01.2024 в 11:10
Хитрожопый шлемезл, который на старом багаже предыдущего тренера сделал с Баварией требл, а в следующем сезоне чуть не обосрался по полной программе, вылетев из кубка Германии, вылетел из 1/4 ЛЧ и только лишь за два тура до конца стал чемпионом. Потом со сборной обосрался на ЧМ в Катаре, не выйдя из группы. Очередной аферист. Но в Барсе да, в Барсе таких любят, ведь такие много не просят... да и покладистые они. Ну, как тебе МОЁ резюме?
Ответить
1
3
avatar
Romantíco777 (Alicante)
29.01.2024 в 11:23
От тут согласен на все 100%!!!
 
1
0
avatar
Bаrcelinius
29.01.2024 в 11:32
Я не понял. То ты меня поддерживаешь, то ты мне согласен. Шо за подкаты, Рома? У нас же разные ориентации. У меня сине-гранатовая, а у тебя белая, то есть спектрально всех цветов радуги, ну.
 
0
2
Dr. House (Поділля)
29.01.2024 в 12:07
Пєтух, про твою "орієнтацію" тут всі знають і бачили не раз, задньопривідний
 
0
0
Po4eson (Одесса)
29.01.2024 в 12:36
Flick on the switch
Ответить
0
0
avatar
Bаrcelinius
29.01.2024 в 10:37
Будущее развитие Барсы зависит от выбора старого алкаша Лапорты. Ох.уеть блъ.
Ответить
0
3
Dr. House (Поділля)
29.01.2024 в 10:43
"Будущєє Барси" залежить в першу чергу від рішення суду по справі Негрейри
Ответить
2
1
Dr. House (Поділля)
29.01.2024 в 11:03
Але ти , пєтушок-спідоносець, цього "будущєго" не побачиш
Ответить
2
1
avatar
Bаrcelinius
29.01.2024 в 10:34
Не, не то... не то пальто.
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости