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Флик стал основным вариантом Барселоны, на нем настаивает Лапорта
Немецкому наставнику интересна работа за границей
Фото: twitter.com/DFB_Team
Ганс-Дитер Флик стал ведущим кандидатом на пост тренера "Барселоны".
Журналист Кристиан Фальк утверждает, что сейчас это самый актуальный вариант на замену Хави в конце сезона. На нем настаивает президент каталонцев Жоан Лапорта.
Бывший главный тренер "Баварии" и сборной Германии готов к новому вызову, его привлекает возможность поработать за рубежом.
Сообщалось, что Лапорта уже пытался договориться с Фликом в 2021 году.
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Источник:cfbayern
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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oda1979 (Запорожье)
29.01.2024 в 11:43
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