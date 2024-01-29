Флик стал основным вариантом Барселоны, на нем настаивает Лапорта

Ганс-Дитер Флик стал ведущим кандидатом на пост тренера "Барселоны".

Журналист Кристиан Фальк утверждает, что сейчас это самый актуальный вариант на замену Хави в конце сезона. На нем настаивает президент каталонцев Жоан Лапорта.

Бывший главный тренер "Баварии" и сборной Германии готов к новому вызову, его привлекает возможность поработать за рубежом.

Сообщалось, что Лапорта уже пытался договориться с Фликом в 2021 году.