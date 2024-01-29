Фенербахче арендовал защитника Атлетико

"Фенербахче" официально объявил о трансфере защитника "Атлетико" Чаглара Сьюнджю.

В составе турецкой команды игрок пробудет до конца сезона 2023-24.

"Я счастлив и рад быть здесь. Хочу присоединиться к команде как можно быстрее. Моя цель – выигрывать чемпионаты и кубки. Это то, что привело меня сюда. У нас хороший коллектив. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к ним. Это будет мой первый опыт в Суперлиге" - сказал новичок "Фенера".