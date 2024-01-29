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Фенербахче арендовал защитника Атлетико
Возвращение на родину
"Фенербахче" официально объявил о трансфере защитника "Атлетико" Чаглара Сьюнджю.
В составе турецкой команды игрок пробудет до конца сезона 2023-24.
"Я счастлив и рад быть здесь. Хочу присоединиться к команде как можно быстрее. Моя цель – выигрывать чемпионаты и кубки. Это то, что привело меня сюда. У нас хороший коллектив. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к ним. Это будет мой первый опыт в Суперлиге" - сказал новичок "Фенера".
На счету 27-летнего защитника 8 матчей за "Атлетико" в этом сезоне.
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