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Маркес не возглавит Барселону. Руководство хочет назначить опытного тренера
Рафаэль Маркес не возглавит первую команду
Barcelona
Рафаэль Маркес не возглавит "Барселону".
Ранее главный тренер "блауграны" Хави объявил, что покинет клуб по окончании этого сезона.
По информации Marca, руководство "Барселоны" хочет видеть во главе команды опытного специалиста. Каталонцы не хотят рисковать, приглашая еще одного неопытного тренера. Следовательно, вариант с назначением Рафаэля Маркеса, который сейчас возглавляет "Барсу Б", отпадает.
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Источник:marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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