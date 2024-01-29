Тренер Брайтона - это новая цель Барселоны после заявления Хави

"Барселона" начала искать нового тренера после заявления Хави Эрнандеса о том, что он покинет свой клуб в конце этого сезона.

По информации Marca, испанский клуб заинтересовался тренером "Брайтона" Роберто Де Дзерби, с которым "Барселона" два года назад пыталась подписать контракт.

Напомним, что "Ливерпуль" также рассматривает 44-летнего тренера как замену Юргену Клоппу в конце этого сезона.

Читайте такжеАнчелотти принял решение об основном кипере Реала при отсутствии Куртуа, - СМИ