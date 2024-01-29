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Тренер Брайтона - это новая цель Барселоны после заявления Хави

Испания
Обновлено

Испанский клуб хочет сотрудничать с Роберто Де Дзерби

Тренер Брайтона - это новая цель Барселоны после заявления Хави

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" начала искать нового тренера после заявления Хави Эрнандеса о том, что он покинет свой клуб в конце этого сезона.

По информации Marca, испанский клуб заинтересовался тренером "Брайтона" Роберто Де Дзерби, с которым "Барселона" два года назад пыталась подписать контракт.

Напомним, что "Ливерпуль" также рассматривает 44-летнего тренера как замену Юргену Клоппу в конце этого сезона.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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