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Лунин снова станет резервистом? Стали известны сроки восстановления Куртуа

Испания
Обновлено

Это может случиться раньше, чем ожидалось

Лунин снова станет резервистом? Стали известны сроки восстановления Куртуа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Белийский голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа может вернуться на поле гораздо быстрее, чем ожидалось.

По данным испанского журналиста Мигеля Анхеля Диаса, Куртуа сможет выйти на поле уже в матчах четвертьфинала Лиги чемпионов – при условии, что Реал пройдет "Лейпциг" в 1/8 финала ЛЧ. Кроме того, у Тибо будет практика и в Ла Лиге – на тот момент у "сливочных" останется еще 8 туров Ла Лиги.

Напомним, сейчас за место в воротах Реала конкурируют Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага. Недавно появилась информация о том, что украинец убедил Анчелотти сделать его первым номером в команде.

Также стоит упомянуть, что сборная Бельгии – потенциальный соперник Украины на Евро-2024 в группе E.

Напомним, что 31-летний вратарь перед стартом сезона испытал разрыв крестообразной связки колена и до сих пор проходит восстановление.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Partidazo cope
Опубликовал: Александр Бураков
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