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Лунин снова станет резервистом? Стали известны сроки восстановления Куртуа
Это может случиться раньше, чем ожидалось
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Белийский голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа может вернуться на поле гораздо быстрее, чем ожидалось.
По данным испанского журналиста Мигеля Анхеля Диаса, Куртуа сможет выйти на поле уже в матчах четвертьфинала Лиги чемпионов – при условии, что Реал пройдет "Лейпциг" в 1/8 финала ЛЧ. Кроме того, у Тибо будет практика и в Ла Лиге – на тот момент у "сливочных" останется еще 8 туров Ла Лиги.
Напомним, сейчас за место в воротах Реала конкурируют Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага.
Также стоит упомянуть, что сборная Бельгии – потенциальный соперник Украины на Евро-2024 в группе E.
Напомним, что 31-летний вратарь перед стартом сезона испытал разрыв крестообразной связки колена и до сих пор проходит восстановление.
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