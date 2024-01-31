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Хави: Когда я говорил, что мы находимся на стадии строительства, меня уничтожали

Испания

Наставник Барселоны высказался об отношении прессы к его словам и работе

Хави: Когда я говорил, что мы находимся на стадии строительства, меня уничтожали

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хави высказался об отношении прессы к его словам и работе.

Главный тренер "Барселоны" покинет свой пост по окончании сезона.

"Когда я приходил сюда, я говорил то, что думал. Когда я говорил, что мы находимся на стадии строительства, меня уничтожали. Я также говорил, что у нас нет такого состава, как в 2010 году.

У меня такое ощущение, что мои заслуги не признали бы, даже если бы я выиграл Ла Лигу с отрывом в 12 очков. Это вопрос окружающей среды, клуба, требований и моей личности", - сказал Хави.

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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