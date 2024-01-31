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Хави: Когда я говорил, что мы находимся на стадии строительства, меня уничтожали
Наставник Барселоны высказался об отношении прессы к его словам и работе
Getty Images / Global Images Ukraine
Хави высказался об отношении прессы к его словам и работе.
Главный тренер "Барселоны" покинет свой пост по окончании сезона.
"Когда я приходил сюда, я говорил то, что думал. Когда я говорил, что мы находимся на стадии строительства, меня уничтожали. Я также говорил, что у нас нет такого состава, как в 2010 году.
У меня такое ощущение, что мои заслуги не признали бы, даже если бы я выиграл Ла Лигу с отрывом в 12 очков. Это вопрос окружающей среды, клуба, требований и моей личности", - сказал Хави.
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