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Гвардиола поддержал Хави: Давление, которое испытывает Барселона, нельзя сравнить ни с чем другим
Гвардиола рассказал о Барселоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поддержал Хави во время пресс-конференции.
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"По моему опыту мы не можем сравнивать давление в Англии с давлением в Испании. Там в тысячу раз тяжелее. Шесть пресс-конференций в неделю, много игр. Давление, которое вы испытываете в Барселоне, нельзя сравнить ни с чем другим".
Недавно Хави объявил, что покидает "Барселону" из-за психологических и спортивных трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться, как только он возглавил испанский клуб.
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