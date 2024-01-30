Гвардиола поддержал Хави: Давление, которое испытывает Барселона, нельзя сравнить ни с чем другим

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поддержал Хави во время пресс-конференции.

"По моему опыту мы не можем сравнивать давление в Англии с давлением в Испании. Там в тысячу раз тяжелее. Шесть пресс-конференций в неделю, много игр. Давление, которое вы испытываете в Барселоне, нельзя сравнить ни с чем другим".