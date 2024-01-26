Испания
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Хави: Я спокоен за свое будущее, но я знаю, что мне придется уйти в один момент
Эрнандес говорит о своем будущем
twitter/FabrizioRomano
Тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал о своем будущем в испанском клубе.
"Я спокоен за свое будущее. Я здесь уже два с половиной года. Мне осталось здесь быть не так много времени".
"Гвардиола был тренером "Барсы" 4 года, Луис Энрике - 3. Наступит момент, когда мне придется уйти, будьте уверены в этом", - добавил Эрнандес.
Ранее сообщалось, что руководство испанского клуба хочет, чтобы Хави остался на своей должности.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Bаrcelinius
26.01.2024 в 19:29
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