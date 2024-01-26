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Хави: Я спокоен за свое будущее, но я знаю, что мне придется уйти в один момент

Испания

Эрнандес говорит о своем будущем

Хави: Я спокоен за свое будущее, но я знаю, что мне придется уйти в один момент

twitter/FabrizioRomano

Новина українською

Тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал о своем будущем в испанском клубе.

"Я спокоен за свое будущее. Я здесь уже два с половиной года. Мне осталось здесь быть не так много времени".

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"Гвардиола был тренером "Барсы" 4 года, Луис Энрике - 3. Наступит момент, когда мне придется уйти, будьте уверены в этом", - добавил Эрнандес.

Ранее сообщалось, что руководство испанского клуба хочет, чтобы Хави остался на своей должности.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
26.01.2024 в 19:29
Когда тренер, не дающий результатов и показывающий плохую игру, говорит, шо он уверен в своём будущем, то о чём тогда ещё можно говорить?
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
26.01.2024 в 19:29
Когда тренер, не дающий результатов и показывающий плохую игру, говорит, шо он уверен в своём будущем, то о чём тогда ещё можно говорить?
Ответить
0
0

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