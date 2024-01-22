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Хави - про судейство в Ла Лиге: Барселона потеряла 6 очков, и это не оправдание

Испания
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Наставник блауграны коснулся скользкой темы в послематчевом интервью

Хави - про судейство в Ла Лиге: Барселона потеряла 6 очков, и это не оправдание

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес предоставил свой комментарий после выездной победы в игре 20-го тура Ла Лиги против "Бетиса" (4:2), в котором затронул тему судейского скандала, вспыхнувшего вокруг игры "Реала" и "Альмерии" на " Бернабеу" (3:2).

"Я уже говорил в Хетафе, что нам будет очень тяжело выиграть этот розыгрыш Ла Лиги. Есть люди, которые не помнят, но я думаю, что мы могли бы взять еще шесть очков в этом чемпионате. Я помню пенальти на "Колизее ", эпизод с Рафиней, неназначенный гол Жоао Феликса в Гранаде... Это не оправдание, это реальность. Уже случилось много спорных моментов в компенсированное время, которые в итоге стали решающими в матчах. Есть вещи, которые мы не контролируем. Сегодня это видели все", - сказал 43-летний специалист.

На данный момент "каталонцы" с 44 очками идут на 3-й позиции в чемпионате Испании, продолжая вести борьбу за за чемпионский трофей.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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