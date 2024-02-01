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Хави - о 9 травмированных в Барсе: Это календарь. Преступление, но все так, как есть

Испания

Тренер обвиняет плотный календарь в травмах игроков

Хави - о 9 травмированных в Барсе: Это календарь. Преступление, но все так, как есть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Хави обвиняет плотный календарь в том, что у "Барселоны" много травм.

Сейчас у каталонского клуба травмированы Гави, Алекс Бальде, Маркос Алонсо, Марк-Андре тер Стеген, Рафинья, Иньиго Мартинес, Ферран Торрес, Серджи Роберто и Жоау Феликс.

"Это календарь. Это преступление, но все так, как есть.

Это серьезный удар, но проблем не будет. Посмотрим, что случилось с Ферраном. Он был настроен позитивно. Но мне очень жаль", - сказал тренер "Барселоны".

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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