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Форвард Барселоны получил повреждение в матче против Осасуны

Испания
Обновлено

23-летний игрок покинул поле на пятой минуте

Форвард Барселоны получил повреждение в матче против Осасуны

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

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Сегодня, 31 января, "Барселона" играет против "Осасуны" в рамках 20-го тура Ла Лиги.

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В начале встречи "Барселона" потеряла одного игрока. На пятой минуте вингер Ферран Торрес дернул заднюю поверхность бедра и покинул поле.

На замену 23-летнему футболисту вышел Фермин Лопес.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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