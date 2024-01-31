Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Барселоны получил повреждение в матче против Осасуны
23-летний игрок покинул поле на пятой минуте
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Сегодня, 31 января, "Барселона" играет против "Осасуны" в рамках 20-го тура Ла Лиги.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В начале встречи "Барселона" потеряла одного игрока. На пятой минуте вингер Ферран Торрес дернул заднюю поверхность бедра и покинул поле.
На замену 23-летнему футболисту вышел Фермин Лопес.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 207 украинцев из российского плена
- Вернидуб назвал клуб, в который не стоит переходить Довбику
- Артета - про стычку Зинченко и Уайта: Мне нравится такое
- Сельта Виго – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура Ла Лиги
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн