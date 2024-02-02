Лапорта: Будь на месте Хави другой тренер - я бы уже его уволил

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта впервые появился на публике после новости об уходе Хави Эрнандеса с должности главного тренера команды после завершения сезона и поделился своим мнением по этому поводу.

"Я узнал об увольнении Хави после игры против "Вильярреала". Обычно я спускаюсь в раздевалку, и тогда он мне это сказал. Это было неожиданно, потому что мы этого не планировали. У меня ни разу не возникало мысли его увольнять, он на это не заслуживает, но если бы это не был Хави - я бы его уволил. Я высоко оцениваю его заслуги перед клубом.

Новый главный тренер? На эти вопросы должен отвечать Деку. Пока я сосредоточен на окончании сезона", - добавил испанский функционер.