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Лапорта: Будь на месте Хави другой тренер - я бы уже его уволил

Испания

Тот случай, когда репутация решает всё

Лапорта: Будь на месте Хави другой тренер - я бы уже его уволил

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта впервые появился на публике после новости об уходе Хави Эрнандеса с должности главного тренера команды после завершения сезона и поделился своим мнением по этому поводу.

"Я узнал об увольнении Хави после игры против "Вильярреала". Обычно я спускаюсь в раздевалку, и тогда он мне это сказал. Это было неожиданно, потому что мы этого не планировали. У меня ни разу не возникало мысли его увольнять, он на это не заслуживает, но если бы это не был Хави - я бы его уволил. Я высоко оцениваю его заслуги перед клубом.

Новый главный тренер? На эти вопросы должен отвечать Деку. Пока я сосредоточен на окончании сезона", - добавил испанский функционер.

Напомним, что Хави занимает должность наставника "блауграны" с ноября 2021 года.

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Жоан Лапорта Барселона Хави
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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