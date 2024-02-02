Лапорта - о Суперлиге: К турниру уже готовы присоединиться 14 клубов

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что 14 клубов уже согласились на участие в Суперлиге.

"Такие команды как: "Интер", "Милан", "Наполи", "Рома", "Олимпик Марсель", "Бенфика", "Порту", "Спортинг", "Аякс", "Фейенорд", "ПСВ", "Андерлехт", "Брюгге" и все испанские клубы, кроме "Атлетико" Мадрид. Они готовы присоединиться к новому турниру.

Как сообщают СМИ, Суперлига может начаться уже со следующего сезона или в 2025/26.