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Лапорта - о Суперлиге: К турниру уже готовы присоединиться 14 клубов
Известны клубы, которые согласились присоединиться к Суперлиге
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adrie Puig/Anadolu Agency
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что 14 клубов уже согласились на участие в Суперлиге.
"Такие команды как: "Интер", "Милан", "Наполи", "Рома", "Олимпик Марсель", "Бенфика", "Порту", "Спортинг", "Аякс", "Фейенорд", "ПСВ", "Андерлехт", "Брюгге" и все испанские клубы, кроме "Атлетико" Мадрид. Они готовы присоединиться к новому турниру.
Как сообщают СМИ, Суперлига может начаться уже со следующего сезона или в 2025/26.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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