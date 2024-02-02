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Лапорта - о Суперлиге: К турниру уже готовы присоединиться 14 клубов

Испания
Обновлено

Известны клубы, которые согласились присоединиться к Суперлиге

Лапорта - о Суперлиге: К турниру уже готовы присоединиться 14 клубов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adrie Puig/Anadolu Agency

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что 14 клубов уже согласились на участие в Суперлиге.

"Такие команды как: "Интер", "Милан", "Наполи", "Рома", "Олимпик Марсель", "Бенфика", "Порту", "Спортинг", "Аякс", "Фейенорд", "ПСВ", "Андерлехт", "Брюгге" и все испанские клубы, кроме "Атлетико" Мадрид. Они готовы присоединиться к новому турниру.

Как сообщают СМИ, Суперлига может начаться уже со следующего сезона или в 2025/26.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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