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Известны оценки Цыганкова за матч против Реала Сосьедад

Испания
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Известны оценки Цыганкова за матч против Реала Сосьедад

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Матч 23-го тура Ла Лиги "Жирона" - "Реал Сосьедад" завершился вничью - 0:0. В стартовом составе за каталонцев вышел Виктор Цыганков. Он играл до 80-й минуты, пока не был заменен на Валери.

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За это время Виктор совершил 40 касаний мяча, отдал 23 паса (16 точных), нанес один удар по воротам, выиграл 4 единоборства из 10-ти, 1 раз сфолил, трижды отобрал мяч, 5 раз отвел угрозу у своих ворот, и 12 раз потерял владение мячом.

Статистически-аналитические порталы оценили игру украинца так: WhoScored - 6,8 баллов, Sofascore - 6,9 баллов.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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