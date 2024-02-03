Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны оценки Цыганкова за матч против Реала Сосьедад
Стабильно хорошо
Getty Images / Global Images Ukraine
Матч 23-го тура Ла Лиги "Жирона" - "Реал Сосьедад" завершился вничью - 0:0. В стартовом составе за каталонцев вышел Виктор Цыганков. Он играл до 80-й минуты, пока не был заменен на Валери.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
За это время Виктор совершил 40 касаний мяча, отдал 23 паса (16 точных), нанес один удар по воротам, выиграл 4 единоборства из 10-ти, 1 раз сфолил, трижды отобрал мяч, 5 раз отвел угрозу у своих ворот, и 12 раз потерял владение мячом.
Статистически-аналитические порталы оценили игру украинца так: WhoScored - 6,8 баллов, Sofascore - 6,9 баллов.
Популярное сейчас
- Жирона – Реал Сосьедад: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Пресс-служба Жироны сообщила о травме украинского легионера
- Первая реакция Усика на отмену боя против Фьюри
- Анчелотти: Я понимаю, почему Хави уходит из Барселоны
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО