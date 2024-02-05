Симеоне: Они были лучше нас

Наставник мадридского "Атлетико" прокомментировал ничейный результат поединка 23 тура Ла Лиги против "Реала".

"Для меня это была странная игра. Она не была настолько яркой, как три других, которые мы проводили в текущем сезоне. Они были лучше нас. Второй тайм прошел с небольшим количеством шансов для обеих команд. Этот результат немного увеличил наши шансы на победу в чемпионате.

"Атлетико" стремился сравнять счет до конца игры, и всё же добился заслуженной ничьи. Команда смотрится очень хорошо перед поединком в среду", - цитирует аргентинского специалиста Marca.