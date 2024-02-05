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Симеоне: Они были лучше нас

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Послематчевый комментарий Чоло

Симеоне: Они были лучше нас

AS

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Наставник мадридского "Атлетико" прокомментировал ничейный результат поединка 23 тура Ла Лиги против "Реала".

"Для меня это была странная игра. Она не была настолько яркой, как три других, которые мы проводили в текущем сезоне. Они были лучше нас. Второй тайм прошел с небольшим количеством шансов для обеих команд. Этот результат немного увеличил наши шансы на победу в чемпионате.

"Атлетико" стремился сравнять счет до конца игры, и всё же добился заслуженной ничьи. Команда смотрится очень хорошо перед поединком в среду", - цитирует аргентинского специалиста Marca.

На данный момент "матрасники" занимают 4 место в турнирной таблице, имея в активе 48 баллов.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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