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Мексиканский специалист возглавит Барсу, если клуб не сможет договориться с именитым тренером - Источник

Испания

Маркес сейчас тренирует Барсу Б

Мексиканский специалист возглавит Барсу, если клуб не сможет договориться с именитым тренером - Источник

Barcelona

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Руководство "Барселоны" приняло решение, что преемником Хави на посту главного тренера сине-гранатовых станет мексиканский специалист Рафаэль Маркес, возглавляющий "Барселону Атлетик", при условии, если боссам каталонского клуба не удастся договориться с другим, более именитым наставником. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, после того, как Хави сообщил, что покинет "Барселону" по окончании нынешнего сезона, руководство сине-гранатовых в лице президента Жоана Лапорты и спортивного директора Деку разработало дорожную карту развития спортивного проекта каталонского клуба.

Согласно этому плану "Барселона" предпримет попытки заключить трудовое соглашение с именитым тренером, обладающим опытом еврокубков. Одним из основных кандидатов является бывший наставник сборной Германии - Ханс-Дитер Флик.

В случае неудачи этой задумки боссы сине-гранатовых доверят руководство командой Маркесу, таким образом исключая варианты с назначением главного тренера "Болоньи" Тьяго Мотты и тренера "Жироны" Мичела.

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Барселона Рафаэль Маркес
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Источник:
sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
06.02.2024 в 14:10
Алєня в студію!!! На його місце претендують якісь мексиканські спєціалісти!!! Невже в Алєня менше барсонуте серце ніж в Маркеса?
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
06.02.2024 в 14:10
Алєня в студію!!! На його місце претендують якісь мексиканські спєціалісти!!! Невже в Алєня менше барсонуте серце ніж в Маркеса?
Ответить
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