Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мексиканский специалист возглавит Барсу, если клуб не сможет договориться с именитым тренером - Источник
Маркес сейчас тренирует Барсу Б
Barcelona
Руководство "Барселоны" приняло решение, что преемником Хави на посту главного тренера сине-гранатовых станет мексиканский специалист Рафаэль Маркес, возглавляющий "Барселону Атлетик", при условии, если боссам каталонского клуба не удастся договориться с другим, более именитым наставником. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, после того, как Хави сообщил, что покинет "Барселону" по окончании нынешнего сезона, руководство сине-гранатовых в лице президента Жоана Лапорты и спортивного директора Деку разработало дорожную карту развития спортивного проекта каталонского клуба.
Согласно этому плану "Барселона" предпримет попытки заключить трудовое соглашение с именитым тренером, обладающим опытом еврокубков. Одним из основных кандидатов является бывший наставник сборной Германии - Ханс-Дитер Флик.
В случае неудачи этой задумки боссы сине-гранатовых доверят руководство командой Маркесу, таким образом исключая варианты с назначением главного тренера "Болоньи" Тьяго Мотты и тренера "Жироны" Мичела.
Популярное сейчас
- Бывший клуб Криштиану Роналду не поздравил игрока с днем рождения
- Стала известна оценка Ярмолюка за 20 минут в матче с Ман Сити
- ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Лион совершает топ-покупку, шпоры урвали вундеркинда из-под рук Барсы. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
Комментарии 1