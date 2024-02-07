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Засуха на Балеарах. Мальорка - Реал Сосьедад 0:0. Видео голов и обзор матча
Победителя не выявили
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images
В первом матче полуфинала Кубка Испании-2023/24 между "Мальоркой" и "Реал Сосьедадом" команды расписали ничью с сухим счетом – 0:0.
Большую часть игры игровая инициатива принадлежала клубу из "Сан-Себастьяна", однако в гол она не воплотилась. Хозяева поля, в то же время, не отличились ни одним ударом в створ ворот соперника.
Ответная игра на "Аноэте" состоится уже в конце зимы - 27 февраля.
1/2 финала Кубка короля, первый матч.
Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" - "Реал Сосьедад" - 0:0
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