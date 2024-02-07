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Ни один из центральных защитников Реала не тренировался сегодня в общей группе

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10 февраля Реал примет Жирону

Ни один из центральных защитников Реала не тренировался сегодня в общей группе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ни один из центральных защитников "Реала" не тренировался в общей группе сегодня.

Как сообщает журналист COPE Аранча Родригес, сегодня Антонио Рюдигер работал на поле индивидуально, а Начо Фернандес тренировался в помещении из-за перегрузки мышц.

Кроме того, в общей группе не работал Винисиус - он, как и Начо, провел тренировку в зале.

Таким образом, сейчас Карло Анчелотти не может рассчитывать ни на одного центрального защитника первой команды. Помимо Рюдигера и Начо, от разрывов крестообразной связки восстанавливаются Давид Алаба и Эдер Милитао.

Как пишет Marca, Анчелотти, вероятно, выпустит в центре обороны Дани Карвахаля и Орельена Тчуамени, если ни Рюдигер, ни Начо не смогут сыграть с "Жироной".

10 февраля "Мадрид" примет "Жирону", которая занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 56 очков после 23 проведенных матчей. "Реал" лидирует, опережая "Жирону" на 2 очка.

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Реал (Мадрид) Начо Даниэль Карвахаль Антонио Рюдигер
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Источник:
Arancha
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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