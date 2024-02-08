Экс-нападающий Манчестер Сити согласился на трансфер в клуб из Сегунды

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Альваро Негредо нашёл себе новый клуб во втором дивизионе Испании.

Как сообщает Marca, 38-летний форвард согласился на переход в "Вальядолид" после недавнего расторжения контракта с аутсайдером Ла Лиги - "Кадисом". В составе "жёлтых" футболист провёл почти 4 года.

Кроме выступлений за "Сити", Негредо также известен выступлениями в составе "Севильи", "Валенсии" и "Бешикташа".

"Вальядолид" на данный момент борется за попадание в Примеру, располагаясь на 5-м месте турнирной таблицы Сегунды.

