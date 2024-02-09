Есть ли в списке Довбик? Жирона огласила заявку на матч против Реала

"Жирона" обнародовала список футболистов, который отправятся на выездной матч 24-го тура Ла Лиги с "Реалом", который состоится 10 февраля в 19:30.

В заявку попали и оба украинца - Артем Довбик и Виктор Цыганков. Артем пропускал предыдущую игру команды против "Реал"Сосьедад" (0:0) из-за проблем с коленом. Украинец, к счастью, избежал серьезного повреждения.

В этом сезоне на счету Довбика 14 голов и 6 ассистов в 21 матче испанской Ла Лиги, Цыганков провел 18 поединков, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, что на данный момент "Реал" лидирует в турнирной таблице чемпионата, опережая "Жирону" на 2 пункта.

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