Роберт Левандовский ответил на вопросы о своем положении в Барселоне

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский ответил на вопросы о своем положении в команде.

"Я отлично чувствую себя, выступая здесь. Моей семье тоже хорошо в Барселоне. Сейчас мы счастливы", - приводит слова Левандовского Sport.es.

Напомним, в нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Левандовского составляет 20 млн евро.