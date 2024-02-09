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Роберт Левандовский ответил на вопросы о своем положении в Барселоне
В 30 матчах нападающий отметился 13 голами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский ответил на вопросы о своем положении в команде.
"Я отлично чувствую себя, выступая здесь. Моей семье тоже хорошо в Барселоне. Сейчас мы счастливы", - приводит слова Левандовского Sport.es.
Напомним, в нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Левандовского составляет 20 млн евро.
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