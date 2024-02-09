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Роберт Левандовский ответил на вопросы о своем положении в Барселоне

Испания

В 30 матчах нападающий отметился 13 голами

Роберт Левандовский ответил на вопросы о своем положении в Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский ответил на вопросы о своем положении в команде.

"Я отлично чувствую себя, выступая здесь. Моей семье тоже хорошо в Барселоне. Сейчас мы счастливы", - приводит слова Левандовского Sport.es.

Напомним, в нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Левандовского составляет 20 млн евро.

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Источник:
sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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