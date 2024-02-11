Барселона - Гранада: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Сегодня в рамках 24-го тура чемпионата Испании, "Барселона" у себя дома примет "Гранаду". "Барселона" держится на третьей строчке в турнирной таблице, а вот "Гранада" в шаге от того, чтобы оказаться на последнем месте в Ла Лиге.

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Чемпионат Испании. "Барселона" - "Гранада"

11 февраля, 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO