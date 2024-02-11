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Барселона - Гранада: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Удастся ли Барселоне обыграть аутсайдера?

Барселона - Гранада: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

UA-Футбол
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Сегодня в рамках 24-го тура чемпионата Испании, "Барселона" у себя дома примет "Гранаду". "Барселона" держится на третьей строчке в турнирной таблице, а вот "Гранада" в шаге от того, чтобы оказаться на последнем месте в Ла Лиге.

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Чемпионат Испании. "Барселона" - "Гранада"
11 февраля, 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Барселона - Гранада
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