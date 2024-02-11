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Мората получил травму в игре с Севильей

Испания
Обновлено

Ушел с поля в слезах

Мората получил травму в игре с Севильей

Фото: TODOATLETI

Новина українською

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората получил повреждение в конце первого тайма в матче с "Севильей".

Игрок держался за правое колено, и покинул поле в слезах при помощи врачей. В перерыве Морату заменил Депай.

После первого тайма "Севилья" побеждает 1:0 благодаря голу Ромеро на 15-ой минуте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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