Мората получил травму в игре с Севильей

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората получил повреждение в конце первого тайма в матче с "Севильей".

Игрок держался за правое колено, и покинул поле в слезах при помощи врачей. В перерыве Морату заменил Депай.

That Alvaro Morata’s injury looks serious tbh. pic.twitter.com/zHDZKyUS1n — Precious Jeremiah ????❤️ (@Precious_jr21) February 11, 2024

Morata llorando yo me voy a suicidar pic.twitter.com/FzkR15BavS — rubén (@rubennatm) February 11, 2024

После первого тайма "Севилья" побеждает 1:0 благодаря голу Ромеро на 15-ой минуте.