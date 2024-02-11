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Мората получил травму в игре с Севильей
Ушел с поля в слезах
Фото: TODOATLETI
Нападающий "Атлетико" Альваро Мората получил повреждение в конце первого тайма в матче с "Севильей".
Игрок держался за правое колено, и покинул поле в слезах при помощи врачей. В перерыве Морату заменил Депай.
That Alvaro Morata’s injury looks serious tbh. pic.twitter.com/zHDZKyUS1n— Precious Jeremiah ????❤️ (@Precious_jr21) February 11, 2024
Morata llorando yo me voy a suicidar pic.twitter.com/FzkR15BavS— rubén (@rubennatm) February 11, 2024
После первого тайма "Севилья" побеждает 1:0 благодаря голу Ромеро на 15-ой минуте.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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