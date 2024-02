Мората получил травму в игре с Севильей

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората получил повреждение в конце первого тайма в матче с "Севильей".

Игрок держался за правое колено, и покинул поле в слезах при помощи врачей. В перерыве Морату заменил Депай.

That Alvaro Morata’s injury looks serious tbh. pic.twitter.com/zHDZKyUS1n