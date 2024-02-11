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Тер Штеген впервые выходит на поле после травмы с ноября 2023-го

Испания
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И сразу в старте на матч против Гранады

Тер Штеген впервые выходит на поле после травмы с ноября 2023-го

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген возвращается в стартовый состав команды. Это его первый выход на поле с ноября 2023-го.

Напомним, тогда кипер "блаугранас" в матче против "Алавеса" голкипер почувствовал острую боль в спине, в декабре ему провели операцию, а с февраля он начал тренироваться в общей группе команды.

За время отсутствия немца, "Барселона" пропустила 32 гола в 17 матчах.

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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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