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Симеоне - после поражения от Севильи: Мы недостаточно отдохнули перед матчем

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Симеоне - после поражения от Севильи: Мы недостаточно отдохнули перед матчем

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Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился впечатлением от игры команды в матче против "Севильи" (0:1).

"Я абсолютно горжусь игроками, огромными усилиями, потрясающим вторым таймом, тремя-четырьмя очень важными голевыми моментами, созданными во время игры.

Дело не в удаче, а в том, что мы не смогли подойти к поединку свежими, поскольку мы недостаточно отдохнули.

Мы не смогли хорошо войти в игру, мало что происходило, они забили гол, который дал им возможность продолжать гнуть свою линию. Они провели две-три важные контратаки в первом тайме, но во втором мы исправили ситуацию", - цитирует наставника "матрасников" Mundo Deportivo.

"Атлетико" занимает 4-ю строчку в гонке за титул Ла Лиги, имея в активе 48 очков.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Севилья Ла Лига
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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