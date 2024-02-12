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Симеоне - после поражения от Севильи: Мы недостаточно отдохнули перед матчем
Чоло по-прежнему недоволен календарём
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился впечатлением от игры команды в матче против "Севильи" (0:1).
"Я абсолютно горжусь игроками, огромными усилиями, потрясающим вторым таймом, тремя-четырьмя очень важными голевыми моментами, созданными во время игры.
Дело не в удаче, а в том, что мы не смогли подойти к поединку свежими, поскольку мы недостаточно отдохнули.
Мы не смогли хорошо войти в игру, мало что происходило, они забили гол, который дал им возможность продолжать гнуть свою линию. Они провели две-три важные контратаки в первом тайме, но во втором мы исправили ситуацию", - цитирует наставника "матрасников" Mundo Deportivo.
"Атлетико" занимает 4-ю строчку в гонке за титул Ла Лиги, имея в активе 48 очков.
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