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Альваро Мората избежал разрыва крестообразных связок
Утром нападающий прошел МРТ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У нападающего мадридского "Атлетико" Альваро Мората ушиб кости и растяжение внутренней боковой связки правого колена, которое он получил в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с "Севильей" (0:1), сообщает официальный сайт "матрасников".
Напомним, Мората в конце первого тайма оказался на газоне после повреждения колена. Он не смог доиграть до перерыва и досрочно ушел в раздевалку.
"Утром в понедельник он прошел МРТ, чтобы определить степень травмы, и в заключении медицинской службы указано, что у него "ушиб кости и растяжение внутренней боковой связки правого колена". Он ожидает дальнейшего лечения", - говорится в заявлении клуба.
В нынешнем сезоне 31-летний испанец принял участие в 33 матчах "Атлетико" во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и тремя результативными передачами.
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