Альваро Мората стал совладельцем сети кафе Manolo Bakes, заплатив 60 млн евро

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората стал совладельцем сети кафе Manolo Bakes, заплатив около 60 млн евро, сообщает Marca.

По информации источника, Мората присоединился к своему другу, бывшему футболисту, а также бизнесмену Пабло Нуньо. Они оба взяли на себя весь бренд после того, как семья Мансано (основатели компании) продала остальную часть компании, которая все еще находилась под их контролем. Кроме 60 млн евро, Мората заплатил еще часть, которую вложил при присоединении к компании.

Сеть кафе специализируется на приготовлении и продаже круассанов. Есть оригинальные круассаны, обмакнутые в темный или белый шоколад, крем мокка, кроканти и тому подобное. Кроме того, продаются всевозможные сладкие и соленые изделия, не считая своего фирменного блюда "манолитос", которое продают в количестве более 60 тыс. единиц в день по всей Испании.

Намерения Manolo Bakes на конец 2024 года - открыть 70 магазинов. Сейчас у компании более 40 магазинов в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Корунье, Вальядолиде, Севилье, Сарагосе и Сантандере.