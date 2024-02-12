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Мичел пошел в all-in и подставил Жирону. Алонсо подстроился и короновал Байер. Обзор топ-матчей уик-энда
Аудиомнение #247
Getty Images / Global Images Ukraine
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Вечером в субботу в Леверкузене Хаби Алонсо давал наглядный мастер-класс, как "Жироне" нужно было сыграть против "Реала". Жаль, что Мичел не имел возможности посмотреть, так как матч "Байер" – "Бавария" проходил параллельно. У каталонцев сдали нервы, "Реал" наказал соперника классом, Винисиус собрал в себе лучшее от Роналду и Модрича, а "Бавария" в который раз показала, что у нее нет позиционной атаки – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:31 – "Реал" – "Жирона" (4:0);
13:27 – "Байер" – "Бавария" (3:0);
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