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Хави может покинуть Барселону раньше, чем в конце этого сезона

Испания
Обновлено

Подопечные Хави должны победить Наполи в матче ЛЧ

Хави может покинуть Барселону раньше, чем в конце этого сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хави Эрнандес объявил, что покинет пост главного тренера "Барселоны" в конце этого сезона.

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По информации издания AS, 44-летний испанец может покинуть свой клуб, если "Барселона" не сможет победить "Наполи" и пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Сейчас испанский клуб занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, они отстают от лидера ("Реал Мадрид") на 10 очков.

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Хави Эрнандес Барселона Наполи
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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
12.02.2024 в 18:23
Це буде добре, якщо у наступному тренерському штабі буде спеціаліст по обороні! Бо работа на атаку нормальна! Кращий показник по створенню гольових моментів! Правда Левандовський їх транжирить разом з партнерами... А от захистом чи просто не працюють, чи неправильно використовують наявних захисників все одно провал Хаві&Ко!
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
12.02.2024 в 18:23
Це буде добре, якщо у наступному тренерському штабі буде спеціаліст по обороні! Бо работа на атаку нормальна! Кращий показник по створенню гольових моментів! Правда Левандовський їх транжирить разом з партнерами... А от захистом чи просто не працюють, чи неправильно використовують наявних захисників все одно провал Хаві&Ко!
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0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
12.02.2024 в 19:07
Так -так, Дядьку, правильно кажете! Потрібен спеціаліст по обороні! Потрібно повернути легенду барселонської оборони на тренерську лаву- Кумана!!! Або призначити ще одне барселонське серце оборони- Піке!!!
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