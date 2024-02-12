Испания
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Хави может покинуть Барселону раньше, чем в конце этого сезона
Подопечные Хави должны победить Наполи в матче ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
Хави Эрнандес объявил, что покинет пост главного тренера "Барселоны" в конце этого сезона.
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По информации издания AS, 44-летний испанец может покинуть свой клуб, если "Барселона" не сможет победить "Наполи" и пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.
Сейчас испанский клуб занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, они отстают от лидера ("Реал Мадрид") на 10 очков.
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Источник:AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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12.02.2024 в 18:23
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