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Тони Кроос прокомментировал окончание своего контракта с мадридским Реалом

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Хавбек поделился своими мыслями

Тони Кроос прокомментировал окончание своего контракта с мадридским Реалом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник Тони Кроос прокомментировал свой контракт с мадридским "Реалом", который истекает в июне 2024 года

"Не знаю, что будет дальше. Я уже думал об этом, но пока не принял решение".

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"Рад слышать, что многие люди хотят, чтобы я продолжал играть!", - добавил Тони

Кроос за "Реал" в этом сезоне сыграл 31 матч, в которых забил 1 гол и отдал 7 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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