Анчелотти - о Кроосе: Дело не в титулах или деньгах, он просто любит играть в футбол

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал контракт полузащитника Тони Крооса, который заканчивается в конце этого сезона

"Дело не в титулах или деньгах. Тони просто любит играть в футбол".

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"Будет ли подписано новое соглашение? Мы должны уважать решение Крооса. Я думаю, что игрок должен завершать карьеру на самом высоком уровне", - добавил Карло.

Кроос присоединился к испанскому клубу из "Баварии" в 2014 году за 42 миллиона евро.