Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти - о Кроосе: Дело не в титулах или деньгах, он просто любит играть в футбол
Карло Анчелотти рассказал о хавбеке Реала
Be Soccer
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал контракт полузащитника Тони Крооса, который заканчивается в конце этого сезона
"Дело не в титулах или деньгах. Тони просто любит играть в футбол".
Читайте такжеКепа может присоединиться к Валенсии
"Будет ли подписано новое соглашение? Мы должны уважать решение Крооса. Я думаю, что игрок должен завершать карьеру на самом высоком уровне", - добавил Карло.
Кроос присоединился к испанскому клубу из "Баварии" в 2014 году за 42 миллиона евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Мичел пошел в all-in и подставил Жирону. Алонсо подстроился и короновал Байер. Обзор топ-матчей уик-энда
- Лунин согласовал новый контракт с Реалом - СМИ раскрыли подробности
- Возвращение Лиги чемпионов, Шахтер сыграет в Лиге Европы. Расписание футбола на 12 - 18 февраля
- Тренер Жироны назвал условие, при котором клуб станет чемпионом Испании
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн