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Реал рассматривает вариант с возвращением в клуб капитана Арсенала

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Эдегор уже выступал за мадридский клуб с 2015 по 2021 год

Реал рассматривает вариант с возвращением в клуб капитана Арсенала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Арсенала" и сборной Норвегии Мартин Эдегор может вернуться в "Реал". Об этом сообщает журналист Экрем Конур. Напомним, 25-летний футболист уже выступал за мадридский клуб с 2015 по 2021 год, преимущественно проводя сезон за сезоном в аренде.

По информации источника, "Реал" в предстоящее летнее трансферное окно готов предпринять попытки подписания норвежского хавбека. Конкуренцию "сливочным" готов составить "ПСЖ". Отмечается, что обоим грандам будет непросто убедить полузащитника покинуть "Арсенал" этим летом.

Эдегор выступает за "Арсенал" с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за "канониров" 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 90 млн евро.

Читайте также В контракте у Эдегора нет опции обратного выкупа футболиста Реалом
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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Мартин Эдегор
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Источник:
Ekremkonur
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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