Примера. Вильярреал — Хетафе 1:1. Реализация хромает у обоих

"Вильярреал" дома атаковал больше, чем "Хетафе", но ничья в целом выглядит справедливой.

В первом тайме у "Подводников" Баэна и Альбиоль проиграли свои дуэли Сории, а гол Гедеша отменил ВАР. "Хетафе" же в ответ бахнул голом — это Максимович добил мяч в сетку после штрафного и небольшой суматохи.

"Вильярреал" сравнял счет в начале второй половины — это Альберто Морено смачно приложился в ближний угол; к слову, тоже после рикошета.

Ну, а последние полчаса игры — сущие качели. С одной стороны, удары Моралеса и Жерара Морено практически в упор; с другой — ветеран Альбиоль целых два раза выносил мяч с линии собственных ворот.

Лучший игрок матча, на наш взгляд, Гринвуд. Никто в этом матче не создавал остроту так ярко и регулярно — отсюда и целых 5 ударов.

STOP THAT MASON GREENWOOD ????



I need Mason Greenwood highlight against Villarreal tonight! What a player pic.twitter.com/OwW7Du7rMT — Kara (@UTDKara) February 16, 2024

В таблице ничья оставила "Хетафе" на 10-м месте с 34 баллами; у "Вильярреала" - 26 очков и 13-е место.

25-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Хетафе" - 1:1

Голы: Альберто Морено, 56 — Максимович, 28

"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения, Альбиоль, Москера, Альберто Морено (Куэнка, 72) — Ахомаш (Моралес, 60), Комесанья (Капу, 71), Коклен (Парехо, 71), Баэна (Траоре, 84) — Жерар Морено, Гедеш

"Хетафе": Сория — Иглесиас (Альварес, 60), Даконам, Альдерете, Рико — Гринвуд, Максимович, Милья, Мартин (Аленья, 31) — Майораль (Латаса, 86), Мата (Мориба, 60)

Предупреждение: Иглесиас, 38