  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Вильярреал — Хетафе 1:1. Реализация хромает у обоих
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Вильярреал — Хетафе 1:1. Реализация хромает у обоих

Испания

Могло быть и 4:4

Примера. Вильярреал — Хетафе 1:1. Реализация хромает у обоих

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вильярреал" дома атаковал больше, чем "Хетафе", но ничья в целом выглядит справедливой.

В первом тайме у "Подводников" Баэна и Альбиоль проиграли свои дуэли Сории, а гол Гедеша отменил ВАР. "Хетафе" же в ответ бахнул голом — это Максимович добил мяч в сетку после штрафного и небольшой суматохи.

"Вильярреал" сравнял счет в начале второй половины — это Альберто Морено смачно приложился в ближний угол; к слову, тоже после рикошета.

Ну, а последние полчаса игры — сущие качели. С одной стороны, удары Моралеса и Жерара Морено практически в упор; с другой — ветеран Альбиоль целых два раза выносил мяч с линии собственных ворот.

Лучший игрок матча, на наш взгляд, Гринвуд. Никто в этом матче не создавал остроту так ярко и регулярно — отсюда и целых 5 ударов.

В таблице ничья оставила "Хетафе" на 10-м месте с 34 баллами; у "Вильярреала" - 26 очков и 13-е место.

25-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Хетафе" - 1:1

Голы: Альберто Морено, 56 — Максимович, 28

"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения, Альбиоль, Москера, Альберто Морено (Куэнка, 72) — Ахомаш (Моралес, 60), Комесанья (Капу, 71), Коклен (Парехо, 71), Баэна (Траоре, 84) — Жерар Морено, Гедеш

"Хетафе": Сория — Иглесиас (Альварес, 60), Даконам, Альдерете, Рико — Гринвуд, Максимович, Милья, Мартин (Аленья, 31) — Майораль (Латаса, 86), Мата (Мориба, 60)

Предупреждение: Иглесиас, 38

По теме
yellow-arrow
Сельта — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.02.2024
yellow-arrow
Куртуа, Лунин, Кепа. Известный карикатурист Момани определил лишнего. ВИДЕО
yellow-arrow
Барселона готова потратить миллионы: испанцы летом хотят усилить позицию вингера
Хетафе Вильярреал
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости