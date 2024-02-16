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Примера. Вильярреал — Хетафе 1:1. Реализация хромает у обоих
Могло быть и 4:4
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Вильярреал" дома атаковал больше, чем "Хетафе", но ничья в целом выглядит справедливой.
В первом тайме у "Подводников" Баэна и Альбиоль проиграли свои дуэли Сории, а гол Гедеша отменил ВАР. "Хетафе" же в ответ бахнул голом — это Максимович добил мяч в сетку после штрафного и небольшой суматохи.
"Вильярреал" сравнял счет в начале второй половины — это Альберто Морено смачно приложился в ближний угол; к слову, тоже после рикошета.
Ну, а последние полчаса игры — сущие качели. С одной стороны, удары Моралеса и Жерара Морено практически в упор; с другой — ветеран Альбиоль целых два раза выносил мяч с линии собственных ворот.
Лучший игрок матча, на наш взгляд, Гринвуд. Никто в этом матче не создавал остроту так ярко и регулярно — отсюда и целых 5 ударов.
STOP THAT MASON GREENWOOD ????— Kara (@UTDKara) February 16, 2024
I need Mason Greenwood highlight against Villarreal tonight! What a player pic.twitter.com/OwW7Du7rMT
В таблице ничья оставила "Хетафе" на 10-м месте с 34 баллами; у "Вильярреала" - 26 очков и 13-е место.
25-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Хетафе" - 1:1
Голы: Альберто Морено, 56 — Максимович, 28
"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения, Альбиоль, Москера, Альберто Морено (Куэнка, 72) — Ахомаш (Моралес, 60), Комесанья (Капу, 71), Коклен (Парехо, 71), Баэна (Траоре, 84) — Жерар Морено, Гедеш
"Хетафе": Сория — Иглесиас (Альварес, 60), Даконам, Альдерете, Рико — Гринвуд, Максимович, Милья, Мартин (Аленья, 31) — Майораль (Латаса, 86), Мата (Мориба, 60)
Предупреждение: Иглесиас, 38
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