Примера. Вильярреал — Хетафе 1:1. Реализация хромает у обоих

"Вильярреал" дома атаковал больше, чем "Хетафе", но ничья в целом выглядит справедливой.

В первом тайме у "Подводников" Баэна и Альбиоль проиграли свои дуэли Сории, а гол Гедеша отменил ВАР. "Хетафе" же в ответ бахнул голом — это Максимович добил мяч в сетку после штрафного и небольшой суматохи.

"Вильярреал" сравнял счет в начале второй половины — это Альберто Морено смачно приложился в ближний угол; к слову, тоже после рикошета.

Ну, а последние полчаса игры — сущие качели. С одной стороны, удары Моралеса и Жерара Морено практически в упор; с другой — ветеран Альбиоль целых два раза выносил мяч с линии собственных ворот.

Лучший игрок матча, на наш взгляд, Гринвуд. Никто в этом матче не создавал остроту так ярко и регулярно — отсюда и целых 5 ударов.

