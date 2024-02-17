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Спортивный директор Барселоны ведет переговоры с представителями Араухо
Рональд Араухо не прочь остаться в Барсе
Fabrizio Romano
"Барселона" сделает все возможное, чтобы не потерять Рональда Араухо, которого хочет купить "Бавария", сообщает Marca.
Как говорится в источнике, спортивный директор "Барселоны" Деку провел встречу с представителями 24-летнего уругвайца и поделился тем, что клуб рассчитывает на Араухо, а в будущем видит его капитаном команды. "Барселона" готова продлить контракт уругвайца до 2029 года со значительным повышением зарплаты.
Напомним, контракт Рональда Араухо рассчитан до 2026 года. За этот сезон Араухо провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол.
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