Мбаппе подписал контракт с Реалом – журналист Marca

Французский нападающий Килиан Мбаппе подписал предварительный контракт с мадридским "Реалом". Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон, работающий в издании Marca.

"Килиан Мбаппе подписал контракт с "Реалом". Это уже завершенное дело. Обратно дороги нет”, - написал де Мон в своем Твиттере.

Текущий контракт нападающий с ПСЖ действует до конца текущего сезона. Соответственно, с 1 января он уже имеет возможность подписывать предварительное соглашение с новым клубом.

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СМИ ранее неоднократно сообщали не только о переговорах между мадридцами и Мбаппе, но и о том, что Килиан все-таки принял решение присоединиться к "Реалу".

За ПСЖ Мбаппе выступает с 2017 года. Сначала год он провел на правах аренды, а затем перешел на полноценной основе. В общей сложности на его счету 243 гола и 105 ассистов в 290 матчах за столичный клуб.

В текущем сезоне он записал в свой актив 38 результативных действий (31+7) в 30 поединках.