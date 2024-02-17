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Мбаппе подписал контракт с Реалом – журналист Marca

Испания
Обновлено

"Назад дороги нет"

Мбаппе подписал контракт с Реалом – журналист Marca

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский нападающий Килиан Мбаппе подписал предварительный контракт с мадридским "Реалом". Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон, работающий в издании Marca.

"Килиан Мбаппе подписал контракт с "Реалом". Это уже завершенное дело. Обратно дороги нет”, - написал де Мон в своем Твиттере.

Текущий контракт нападающий с ПСЖ действует до конца текущего сезона. Соответственно, с 1 января он уже имеет возможность подписывать предварительное соглашение с новым клубом.

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СМИ ранее неоднократно сообщали не только о переговорах между мадридцами и Мбаппе, но и о том, что Килиан все-таки принял решение присоединиться к "Реалу".

За ПСЖ Мбаппе выступает с 2017 года. Сначала год он провел на правах аренды, а затем перешел на полноценной основе. В общей сложности на его счету 243 гола и 105 ассистов в 290 матчах за столичный клуб.

В текущем сезоне он записал в свой актив 38 результативных действий (31+7) в 30 поединках.

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Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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1 голосов
Источник:
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Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
17.02.2024 в 13:43
Потом Холанд и Довбик. Даже у Реала нет предела совершенству!
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Комментарии 6
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жажа_the_best (Харьков)
17.02.2024 в 13:43
Потом Холанд и Довбик. Даже у Реала нет предела совершенству!
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2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
17.02.2024 в 11:40
Цікаво буде як Анчелотті буде задіювати Вінісіуса і Мбаппе одночасно...
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0
0
Dr. House (Поділля)
17.02.2024 в 13:07
Барсуки це ду-у-же відчують на своїй шкурі
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3
1
Algrab (Костопiль)
17.02.2024 в 13:29
Дуріан остаточно здуріє та скине роги...
 
3
1
Dr. House (Поділля)
17.02.2024 в 14:31
Скоріше відкине копита
 
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Vantala (Kharkiv)
17.02.2024 в 15:22
Якийсь час тому вінісіус начебто ставив умову, що як візьмуть мбапе то його мають відпустити. Може так і буде.
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