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Мбаппе подписал контракт с Реалом – журналист Marca
"Назад дороги нет"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский нападающий Килиан Мбаппе подписал предварительный контракт с мадридским "Реалом". Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон, работающий в издании Marca.
"Килиан Мбаппе подписал контракт с "Реалом". Это уже завершенное дело. Обратно дороги нет”, - написал де Мон в своем Твиттере.
Текущий контракт нападающий с ПСЖ действует до конца текущего сезона. Соответственно, с 1 января он уже имеет возможность подписывать предварительное соглашение с новым клубом.
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СМИ ранее неоднократно сообщали не только о переговорах между мадридцами и Мбаппе, но и о том, что Килиан все-таки принял решение присоединиться к "Реалу".
За ПСЖ Мбаппе выступает с 2017 года. Сначала год он провел на правах аренды, а затем перешел на полноценной основе. В общей сложности на его счету 243 гола и 105 ассистов в 290 матчах за столичный клуб.
В текущем сезоне он записал в свой актив 38 результативных действий (31+7) в 30 поединках.
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