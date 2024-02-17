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Атлетико Мадрид заинтересован в защитнике Барсы - СМИ
Новый Аспиликуэта?
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Атлетико Мадрид" заинтересован Маркосом Алонсо. Об этом сообщает Marca.
По информации издания, 33-летний Маркос Алонсо заинтересовал "Атлетико Мадрид". Причиной, почему он попал "под прицел" "матрасиков", стала его универсальность на поле и индивидуальность действий в обороне. Отмечается, что еще одним фактором для "Атлетико Мадрид" является то, что Алонсо может перейти совершенно бесплатно. Сам Алонсо смотрит положительно на переход к "матрасникам" этим летом.
Напомним, в этом сезоне испанский защитник принял участие в 7-и поединках.
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