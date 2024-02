Примера. Атлетико — Лас-Пальмас 5:0. Экспериментальный состав пошел на пользу

"Атлетико" дома не испытал проблем с "Лас-Пальмасом". По правде, хозяева наиграли на 6-7 голов.

Единственный явный шанс канарцев случился еще на старте, когда Хави Муньос попал в штангу. Дальше — тишина. Так и закончили с одним ударом в створ ворот.

"Матрасники", в свою очередь, ради подготовки к "Интеру" дали передышку Гризманну, Витселю, Эрмосо, де Паулю, но замены, кажется, пошли им только на пользу. Игра стала жестче, резче, острее.

Льоренте, который сегодня играл форварда, дважды за пять минут расстрелял ворота с близкого расстояния, пользуясь пассивностью защиты и выгодными отскоками.

В начале второго тайма гол забил уже Анхель Корреа — ему головой сбросил мяч Коке. Защита "Лас-Пальмаса" почему-то решила "свечу" проигнорировать.

5 - Atlético de Madrid's Marcos Llorente has scored five goals in 25 appearances in LaLiga 2023/24, his second highest tally in a single season in the competition after 2020/21 (12 goals in 37 games). Motivated. pic.twitter.com/4jpfzvKFM4