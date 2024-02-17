Яго Аспас забил в ворота Барселоны больше всех голов в Ла Лиге в XXI веке. Нападающий "Сельты" отличился в игре 25-го тура Примеры с "Барселоной" (1:2).

За свою карьеру, испанец отправил 11 мячей в ворота сине-гранатовых, что делает его лучшим бомбардиром в матчах с каталонцами в Ла Лиге в этом веке.

По этому показателю Яго превзошел Диего Форлана (10 голов) и Криштиану Роналду (9).