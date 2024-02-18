"У меня больше информации, чем у вас": Диего Симеоне защитил Маркоса Льоренте от критики

Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне ответил на критику по поводу новой позиции полузащитника Маркоса Льоренте.

"Я вижу игроков каждый день, и у меня больше информации, чем у вас. Я видел желание Маркоса играть поближе к воротам и поставил его поближе к воротам", - приводит слова Симеоне Marca.

В матче в рамках 25-го тура чемпионата Испании против "Лас Пальмаса" Льоренте отметился дублем в первые 20 минут встречи.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что критика в сторону тактических решений аргентинского специалиста началась после заявлений бывшего игрока "матрасников" Милинка Пантича. В настоящее время "Атлетико Мадрид" занимает четвертое место с 51 очком.