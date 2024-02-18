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"У меня больше информации, чем у вас": Диего Симеоне защитил Маркоса Льоренте от критики

Испания
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Не подвел тренера

"У меня больше информации, чем у вас": Диего Симеоне защитил Маркоса Льоренте от критики

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне ответил на критику по поводу новой позиции полузащитника Маркоса Льоренте.

"Я вижу игроков каждый день, и у меня больше информации, чем у вас. Я видел желание Маркоса играть поближе к воротам и поставил его поближе к воротам", - приводит слова Симеоне Marca.

В матче в рамках 25-го тура чемпионата Испании против "Лас Пальмаса" Льоренте отметился дублем в первые 20 минут встречи.

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Напомним, что критика в сторону тактических решений аргентинского специалиста началась после заявлений бывшего игрока "матрасников" Милинка Пантича. В настоящее время "Атлетико Мадрид" занимает четвертое место с 51 очком.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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