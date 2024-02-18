Бенитес - о пенальти Барселоны: Игроки зашли в штрафную

Вчера состоялся матч "Сельты" против "Барселоны", 1:2. "Сине-гранатовые" смогли победить благодаря голу Роберта Левандовского, забитого с пенальти. Главный тренер "Сельты" Рафаэль Бенитес на после матчевой пресс-конференции заявил, что "Барселона" забила пенальти не по правилам.

"Я расстроен поражением, но доволен настроением команды. Игроки "Барселоны" вошли в штрафную при втором пенальти. Мы могли использовать ВАР, чтобы посмотреть, как игроки пересекают штрафную площадку", — приводят слова Бенитеса AS.

Напомним, на последних минутах матча арбитр назначил пенальти в ворота "Сельты" Сначала Роберт Левандовский промахнулся, но арбитр увидел нарушение правил. Висенте Гуайта преждевременно вышел из линии. Со второй попытки Левандовский смог забить. В настоящее время "Барселона" занимает третье место с 54 очками, тем временем как "Сельта" занимает 17 место с 20 очками.