Аспас после 200-го гола за Сельту: У нас нет другого выбора, кроме как страдать

Нападающий "Сельты" Яго Аспас уже много лет является ключевым игроком команды.

Вчера, в матче против "Барселоны", он отличился голом, ставшим для него 200-м за "Сельту". Казалось, счет в матче будет ничейным, однако на последних минутах "Барселона" вырвала победу благодаря пенальти. "Сельта" занимает 17-е место в Примере. Яго Аспас уверяет, что команда будет продолжать бороться, несмотря ни на что.

"У Сельты нет выбора, кроме как страдать. Мы 99% страдаем, и имеем 1% счастья. Вы должны бороться с этим 99% в течение 89 минут, чтобы получить эту минуту радости. Мы знаем, где мы есть, мы знаем реальность последних нескольких лет, что мы много пострадали. Я собираюсь продолжать сражаться. У меня остались эти игры и игры в следующем сезоне. Я собираюсь сражаться, чтобы попытаться выиграть как можно больше, и я не собираюсь попасть в нокдаун с первой попытки. Я очень ясно это понимаю", — сказал игрок.

В текущем сезоне Аспас забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 24 матчах.