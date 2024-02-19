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Флик стал фаворитом у букмекеров на должность главного тренера в Барселоне

Испания

Немец один из главных претендентов

Флик стал фаворитом у букмекеров на должность главного тренера в Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Ханс-Дитер Флик может возглавить "Барселону".

Экс-тренер сборной Германии стал фаворитом на замену Хави по версии букмекеров. Назначение Флика в "Барсу" котируется за 3.00.

Вторым в списке возможных преемников Хави идет тренер "Арсенала" Микель Артета (6.00). Тройку замыкает главный тренер второй команды "Барселоны" Рафаэль Маркес (7.00).

Среди возможных кандидатов также называют: Юргена Клоппа (11.00), Тиаго Мотту (11.00), Роберто Де Дзерби (13.00) и наставника "Жироны" Мичела (13.00). Напомним, что Хави покинет каталонский клуб по окончании сезона.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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