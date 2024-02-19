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Флик стал фаворитом у букмекеров на должность главного тренера в Барселоне
Немец один из главных претендентов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ханс-Дитер Флик может возглавить "Барселону".
Экс-тренер сборной Германии стал фаворитом на замену Хави по версии букмекеров. Назначение Флика в "Барсу" котируется за 3.00.
Вторым в списке возможных преемников Хави идет тренер "Арсенала" Микель Артета (6.00). Тройку замыкает главный тренер второй команды "Барселоны" Рафаэль Маркес (7.00).
Среди возможных кандидатов также называют: Юргена Клоппа (11.00), Тиаго Мотту (11.00), Роберто Де Дзерби (13.00) и наставника "Жироны" Мичела (13.00). Напомним, что Хави покинет каталонский клуб по окончании сезона.
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