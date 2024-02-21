Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гризманн - о Мбаппе в Реале: Его очень хорошо примут в Испании
Антуан высказался о возможном переходе Килиана в Реал
Фото: AS / Автор – неизвестен
Антуан Гризманн высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в "Реал".
Ранее стало известно, что 25-летний нападающий принял решение покинуть "ПСЖ" по окончании сезона и хочет присоединиться к "Реалу".
"Его очень хорошо примут в Испании. В любом случае я был бы очень рад сыграть против него в дерби", - сказал форвард "Атлетико" в интервью Le Monde.
Читайте также В ПСЖ признали, что Мбаппе перейдёт в Реал
По теме
Оцените этот материал:
Источник:lequipe
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Марсель сменил тренера перед Шахтером, успех Интера в ЛЧ, повышение Монзуль. Главные новости за 20 февраля
- Россияне расстреляли пленных украинских бойцов возле Работино. ВИДЕО
- Надежда Киченок сообщила о разводе с мужем
- Левандовский забил юбилейный гол за Барселону и обогнал Анри в списке лучших бомбардиров клуба
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн