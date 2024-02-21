Гризманн - о Мбаппе в Реале: Его очень хорошо примут в Испании

Антуан Гризманн высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в "Реал".

Ранее стало известно, что 25-летний нападающий принял решение покинуть "ПСЖ" по окончании сезона и хочет присоединиться к "Реалу".

"Его очень хорошо примут в Испании. В любом случае я был бы очень рад сыграть против него в дерби", - сказал форвард "Атлетико" в интервью Le Monde.