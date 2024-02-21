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Хави ищет "крота" в Барселоне - даже проверял телефоны у членов штаба

Испания

Сливы из раздевалки в медиа правдивы

Хави ищет "крота" в Барселоне - даже проверял телефоны у членов штаба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хави ищет "крота" в "Барселоне", сливы из раздевалки в медиа правдивы. Об этом журналист Хави Мигел сообщил в эфире El Chiringuito TV.

"Уже два месяца продолжается "охота на ведьм" в раздевалке. Ищут "крота". Все, что появляется в медиа, - правда. Это не новая проблема. У Хави сразу была одна цель - найти "крота".

Случался и полный сюр. Хави собрал весь тренерский штаб и советников и сказал им положить телефоны на стол. А потом начал проверять телефоны, заходил в WhatsApp. Хотел найти, есть ли у кого-то в контактах журналисты. Он делал это с разрешения всех присутствующих.

Игроки считают, что "крот" - в тренерском штабе. Это самое серьезное. На последних встречах Хави с командой не было никого из штаба. Только Хави и игроки. Было три таких встречи.

Хави сам звонил одному журналисту и спрашивал, кто его источник. Конечно, журналист не ответил, он не имел права это делать. Это произошло месяц назад.

Были звонки в медиа с сообщением о том, что им пришлось наложить вето на какого-то сотрудника. Ситуация ужасная. Существует недоверие, игроки не верят штабу. Хави все еще не нашел "крота", - сказал Мигел.

Сегодня "Барселона" сыграет с "Наполи" в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник:
elchiringuitotv
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Romantíco777 (Alicante)
21.02.2024 в 12:18
Да Дуриан крот, кто же еще???Только у него самая "достоверная инфа" с рехаба!!!
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Комментарии 2
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Romantíco777 (Alicante)
21.02.2024 в 12:18
Да Дуриан крот, кто же еще???Только у него самая "достоверная инфа" с рехаба!!!
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Algrab (Костопiль)
21.02.2024 в 12:11
Не того шукають... Треба шукати рогату та кудлату істоту з підпаленої дупою, тобто Монреальського Оленя... А то вони крота шукають...
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