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Хави ищет "крота" в Барселоне - даже проверял телефоны у членов штаба
Сливы из раздевалки в медиа правдивы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хави ищет "крота" в "Барселоне", сливы из раздевалки в медиа правдивы. Об этом журналист Хави Мигел сообщил в эфире El Chiringuito TV.
"Уже два месяца продолжается "охота на ведьм" в раздевалке. Ищут "крота". Все, что появляется в медиа, - правда. Это не новая проблема. У Хави сразу была одна цель - найти "крота".
Случался и полный сюр. Хави собрал весь тренерский штаб и советников и сказал им положить телефоны на стол. А потом начал проверять телефоны, заходил в WhatsApp. Хотел найти, есть ли у кого-то в контактах журналисты. Он делал это с разрешения всех присутствующих.
Игроки считают, что "крот" - в тренерском штабе. Это самое серьезное. На последних встречах Хави с командой не было никого из штаба. Только Хави и игроки. Было три таких встречи.
Хави сам звонил одному журналисту и спрашивал, кто его источник. Конечно, журналист не ответил, он не имел права это делать. Это произошло месяц назад.
Были звонки в медиа с сообщением о том, что им пришлось наложить вето на какого-то сотрудника. Ситуация ужасная. Существует недоверие, игроки не верят штабу. Хави все еще не нашел "крота", - сказал Мигел.
Сегодня "Барселона" сыграет с "Наполи" в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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