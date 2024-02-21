Хави ищет "крота" в Барселоне - даже проверял телефоны у членов штаба

Хави ищет "крота" в "Барселоне", сливы из раздевалки в медиа правдивы. Об этом журналист Хави Мигел сообщил в эфире El Chiringuito TV.

"Уже два месяца продолжается "охота на ведьм" в раздевалке. Ищут "крота". Все, что появляется в медиа, - правда. Это не новая проблема. У Хави сразу была одна цель - найти "крота".

Случался и полный сюр. Хави собрал весь тренерский штаб и советников и сказал им положить телефоны на стол. А потом начал проверять телефоны, заходил в WhatsApp. Хотел найти, есть ли у кого-то в контактах журналисты. Он делал это с разрешения всех присутствующих.

Игроки считают, что "крот" - в тренерском штабе. Это самое серьезное. На последних встречах Хави с командой не было никого из штаба. Только Хави и игроки. Было три таких встречи.

Хави сам звонил одному журналисту и спрашивал, кто его источник. Конечно, журналист не ответил, он не имел права это делать. Это произошло месяц назад.

Были звонки в медиа с сообщением о том, что им пришлось наложить вето на какого-то сотрудника. Ситуация ужасная. Существует недоверие, игроки не верят штабу. Хави все еще не нашел "крота", - сказал Мигел.