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Гризманн выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Испания
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Плохие новости для испанского клуба

Гризманн выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче Лиги чемпионов "Интер" - "Атлетико Мадрид" (1:0) Антуан Гризманн получил повреждение на 78-й минуте поединка.

Сегодня, 21 января, игрок "Атлетико" прошел медицинское обследование. У Гризманна диагностировали растяжение связок лодыжки средней степени тяжести.

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Ожидается, что Антуан пропустит полуфинал Кубка Испании, который состоится 29 февраля. "Атлетико" сыграет против "Атлетика Бильбао".

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Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Интер (Милан)
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Источник:
Аtletico de Мadrid
Опубликовал: Екатерина Власова
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