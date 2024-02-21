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Гризманн выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Плохие новости для испанского клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче Лиги чемпионов "Интер" - "Атлетико Мадрид" (1:0) Антуан Гризманн получил повреждение на 78-й минуте поединка.
Сегодня, 21 января, игрок "Атлетико" прошел медицинское обследование. У Гризманна диагностировали растяжение связок лодыжки средней степени тяжести.
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Ожидается, что Антуан пропустит полуфинал Кубка Испании, который состоится 29 февраля. "Атлетико" сыграет против "Атлетика Бильбао".
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Источник:Аtletico de Мadrid
Опубликовал: Екатерина Власова
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