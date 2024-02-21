Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024
Команда с наименьшего стадиона чемпионата посетит наиболее известную арену АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 26 тур
21 февраля, 21:30. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Эндрю Медли
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Вашему вниманию перенесен матч 26 тура АПЛ. Причина достаточно проста: в воскресенье "Ливерпуль" сыграет в финале Кубка лиги против "Бернли". Для многих футболистов "Лутона" этот опыт на "Энфилде" будет чем-то новым. Бесспорно, что команда Клоппа – очевидный фаворит этой встречи. Однако "шляпники" в последних матчах показали, что могут бороться. А тут тем более что противостояние с раненым зверем.
Новости Ливерпуля
Ливерпуль на “Энфилде” – это всегда что-то необычное. Подопечные Клоппа лидируют по показателю набранных очков на собственном поле, опережая ближайшего преследователя на три зачетных пункта. Более того, в целом в таблице “мерсисайдцы” лидируют. Однако это первое место очень шаткое, ведь “Манчестер Сити” уступает всего одним очком, а “Арсенал” – двумя. Чтобы в итоге завоевать титул АПЛ, нужно побеждать в каждом матче. И это не просто слова.
Пока "мерсисайдцы" почти хорошо выполняют эту задачу. Была лишь недоработка в очень важном матче – против прямого конкурента. В начале февраля на "Эмирейтс" против "Арсенала" команда не выдержала давления "канониров" и уступила в битве за шесть очков. Но и систематические победы над "Брентфордом", "Бернли", "Челси" или "Борнмутом" тоже важны, ведь Клопп известен своим статусом Робин Гуда, когда забирает зачетные пункты у сильных команд и отдает слабым. В конце концов, команда до сих пор на первом месте.
Кадры хозяев
Последние новости могут помешать "мерсисайдцам" удержаться на лидерской позиции. Из-за травм не сыграют сегодня Салах, Трент, Жота, Тьяго, Матип, Байчетич, Джонс и Аллисон. Сразу трое участвовавших в предыдущем поединке футболистов (Салах, Жота, Джонс) с повреждениями. Еще и Нуньес и Собослай рискуют не выйти на поле, однако могут и успеть восстановиться.
Новости Лутон Таун
"Шляпники" продолжают бороться за зону вылета – задачи у них абсолютно противоположные, чем у сегодняшнего соперника. Команда Эдвардса идет на 18-м месте, находясь уже в опасной зоне, хотя и в прошлом туре они там еще не были. Главным соперником является "Эвертон", которого недавно "Лутон" выбил в Кубке Англии. Отрыв от "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед" слишком велик, а до "Ноттингема" еще четыре очка.
В двух последних поединках "Лутон" уступил, и одно из поражений было как раз против "Шеффилд Юнайтед". Достаточно неожиданно "шляпники" сначала забили четыре гола в гостевом матче против "Ньюкасла" (4:4), а через неделю дома пропустили три мяча (1:3) от команды, которая в среднем за матчи за сезон до того забивала 0,82 гола за игру. После этого еще и МЮ победил “Лутон”, хотя и команда Эдвардса выдала очень неплохой бой. Лишь старт встречи буквально проспали, пропустив дважды уже к седьмой минуте.
Кадры гостей
Три игрока точно не сыграют сегодня: Андерсен, Локьер и Накамба. Также под вопросом Адебайо и Хасиока. Однако потерь гораздо меньше, чем у "Ливерпуля". И речь идет не о железно основных исполнителях.
Последние пять матчей Ливерпуля и Лутона
Последние пять встреч хозяев
- 17.02. Брентфорд – Ливерпуль 1:4 (АПЛ)
- 10.02. Ливерпуль – Бернли 3:1 (АПЛ)
- 04.02. Арсенал – Ливерпуль 3:1 (АПЛ)
- 31.01. Ливерпуль – Челси 4:1 (АПЛ)
- 28.01. Ливерпуль – Норвич 4:1 (Кубок Англии)
Последние пять встреч гостей
- 18.02. Лутон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
- 10.02. Лутон – Шеффилд Юнайтед 1:3 (АПЛ)
- 03.02. Ньюкасл Юнайтед – Лутон 4:4 (АПЛ)
- 30.01. Лутон – Брайтон 4:0 (АПЛ)
- 27.01. Эвертон – Лутон 1:2 (Кубок Англии)
Последние пять матчей между Ливерпулем и Лутоном Тауном
05.11.2023. Лутон – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)
15.01.2008. Ливерпуль – Лутон 5:0 (Кубок Англии)
06.01.2008. Лутон – Ливерпуль 1:1 (Кубок Англии)
07.01.2006. Лутон – Ливерпуль 3:5 (Кубок Англии)
11.01.1992. Ливерпуль – Лутон 2:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|25
|17
|6
|2
|59 - 24
|57
|2
|Манчестер Сити
|25
|17
|5
|3
|58 - 26
|56
|3
|Арсенал
|25
|17
|4
|4
|58 - 22
|55
|4
|Астон Вилла
|25
|15
|4
|6
|52 - 33
|49
|5
|Тоттенхэм
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|14
|2
|9
|35 - 34
|44
|7
|Брайтон
|25
|10
|8
|7
|48 - 40
|38
|8
|Ньюкасл
|25
|11
|4
|10
|53 - 41
|37
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|10
|6
|9
|36 - 44
|36
|10
|Челси
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|11
|Вулверхэмптон
|25
|10
|5
|10
|39 - 40
|35
|12
|Фулхэм
|25
|8
|5
|12
|34 - 41
|29
|13
|Борнмут
|24
|7
|7
|10
|33 - 46
|28
|14
|Брентфорд
|25
|7
|4
|14
|35 - 44
|25
|15
|Кристал Пэлас
|25
|6
|7
|12
|28 - 44
|25
|16
|Ноттингем Форест
|25
|6
|6
|13
|32 - 44
|24
|17
|Эвертон*
|25
|8
|6
|11
|27 - 33
|20
|18
|Лутон Таун
|24
|5
|5
|14
|34 - 47
|20
|19
|Бернли
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|20
|Шеффилд Юнайтед
|25
|3
|4
|18
|22 - 65
|13
*С команды Эвертон снято 10 очков.
Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Лутон
Прогноз матча Ливерпуль – Лутон от UA-Football
Эта победа не должна быть очень легкой для "мерсисайдцев", несмотря на колоссальную разницу в классе. Матч первого круга это подтвердил. "Ливерпуль" мог проиграть находившейся в зоне вылета команде, однако гол Жоты на 90+5 минуте спас тогда команда Клоппа. Пусть и сегодня игра будет на “Энфилде”, однако и о факторе переполненного лазарета мерсисайдцев нельзя забывать. Прогноз: Обе забьют.
Популярное сейчас
- Чигринский пропал из списка игроков Шахтера на официальном сайте клуба
- Здесь еще не играли. Определено место проведения финала Кубка Украины
- Шахтер объявил о возвращении болельщиков на домашние матчи
- Его действия пугают. Миколенко назвал форварда, против которого ему было наиболее сложно играть в АПЛ
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО